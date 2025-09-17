Tarifverhandlungen in Stahlindustrie gestartet

Düsseldorf. Die Tarifverhandlungen für die Stahlindustrie haben mit einer ersten Gesprächsrunde am Dienstag in Düsseldorf begonnen. Zunächst wird für die Tarifgebiete »Nordwest« und »Ost« verhandelt, wo die Friedenspflicht zum Ende des Monats ausläuft. Dann können Gewerkschaft und Beschäftigte mit Arbeitskämpfen aktiv werden. Die IG Metall war indes mit keiner bezifferten Forderung in die Verhandlungen für insgesamt rund 68.000 Beschäftigte gestartet, sondern erwartet neben einem Inflationsausgleich und Beschäftigungssicherung, dass der Kapitalverband Stahl »Verantwortung« übernimmt. Der Stahlverband erklärte, für die Konzerne sei eine Lohnsteigerung in Höhe der Inflation angesichts der Krise in der Branche nicht darstellbar. Ergebnisse lagen bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. Die Verhandlungen für das Saarland sollen Mitte November folgen. (dpa/jW)