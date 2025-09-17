Gegründet 1947 Mittwoch, 17. September 2025, Nr. 216
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.09.2025, Seite 1 / Inland

Tarifverhandlungen in Stahlindustrie gestartet

Düsseldorf. Die Tarifverhandlungen für die Stahlindustrie haben mit einer ersten Gesprächsrunde am Dienstag in Düsseldorf begonnen. Zunächst wird für die Tarifgebiete »Nordwest« und »Ost« verhandelt, wo die Friedenspflicht zum Ende des Monats ausläuft. Dann können Gewerkschaft und Beschäftigte mit Arbeitskämpfen aktiv werden. Die IG Metall war indes mit keiner bezifferten Forderung in die Verhandlungen für insgesamt rund 68.000 Beschäftigte gestartet, sondern erwartet neben einem Inflationsausgleich und Beschäftigungssicherung, dass der Kapitalverband Stahl »Verantwortung« übernimmt. Der Stahlverband erklärte, für die Konzerne sei eine Lohnsteigerung in Höhe der Inflation angesichts der Krise in der Branche nicht darstellbar. Ergebnisse lagen bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. Die Verhandlungen für das Saarland sollen Mitte November folgen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro