UN-Generalsekretär verurteilt Israels Angriff in Katar
New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat den israelischen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar am Dienstag scharf kritisiert. »Ich verurteilte diese eklatante Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Katars«, sagte Guterres in New York. »Alle Parteien müssen auf einen dauerhaften Waffenstillstand hinarbeiten und dürfen ihn nicht zerstören.« Katar habe bei den Bemühungen um eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen eine positive Rolle gespielt. Bei ihrer ersten Pressekonferenz als offiziell vereidigte Präsidentin der UN-Vollversammlung kritisierte auch die frühere deutsche Außenministerin Annalena Baerbock den Angriff. »Diese Eskalation von heute ist offensichtlich besorgniserregend und ich rufe alle Beteiligten dazu auf, maximale Zurückhaltung auszuüben.« Die Souveränität und territoriale Integrität aller UN-Mitgliedsstaaten müsse respektiert und dürfe nicht durch andere Mitgliedsstaaten verletzt werden. (dpa/jW)
