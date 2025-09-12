Bernd von Jutrczenka/dpa

Lehrkräftebildung, Schulsozialarbeit, Studienplätze – für den Berliner Senat sind das Kostenpunkte, bei denen gekürzt werden kann. Die Haushaltsberatungen des Berliner Abgeordnetenhauses für 2026/27 am Donnerstag wurden vom »Bündnis für ein soziales Berlin« mit Protest begleitet. Mit dabei die Berliner GEW. Ihr Vorsitzender machte auf einen interessanten Unterschied aufmerksam: »Während bei den öffentlichen Schulen gekürzt wird, erhalten Schulen in freier Trägerschaft über 25 Millionen Euro zusätzlich.« Das sei ungerecht, aber politisch gewollt. (jW)