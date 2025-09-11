USA: Epstein-Foto mit Bezug zu Trump

Washington. Nach einem mutmaßlichen Geburtstagsschreiben von US-Präsident Donald Trump an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sorgt die Veröffentlichung eines weiteren Dokuments für Aufsehen. Die Demokraten in dem für Aufsichtsfragen zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichten auf der Plattform X ein Foto, das Epstein mit einem übergroßen Scheck über den »Verkauf einer Frau« für 22.500 US-Dollar zeigen soll. Der Scheck trägt die Unterschrift »DJ Trump«. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt wies Fragen nach dem Scheck auf einer Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit) zurück. »Haben Sie die Unterschrift auf diesem Scheck gesehen? Es ist nicht Donald Trumps Unterschrift«, sagte Leavitt. (dpa/jW)