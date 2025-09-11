Nepal: Drei weitere Tote bei Protesten
Kathmandu. Bei den Protesten in Nepal sollen am Dienstag drei weitere Menschen getötet worden sein. Das teilte ein Sprecher des Zivilkrankenhauses der Stadt mit. Am Montag hatte es bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei in Kathmandu und anderen Städten bereits 19 Tote gegeben. Nach den Unruhen und dem Rücktritt des Ministerpräsidenten patrouillieren nun Soldaten in den Straßen Kathmandus. Das Militär erklärte am Mittwoch, bestehende Ausgangssperren in der Hauptstadt und den anderen Landesteilen sollten zunächst bis Donnerstag morgen aufrechterhalten werden. Die Maßnahmen seien nötig, weil sich »anarchische Einzelpersonen und Gruppen« unter die Protestbewegung mischten, hieß es. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
