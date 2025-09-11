Gegründet 1947 Donnerstag, 11. September 2025, Nr. 211
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.09.2025, Seite 7 / Ausland

Nepal: Drei weitere Tote bei Protesten

Kathmandu. Bei den Protesten in Nepal sollen am Dienstag drei weitere Menschen getötet worden sein. Das teilte ein Sprecher des Zivilkrankenhauses der Stadt mit. Am Montag hatte es bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei in Kathmandu und anderen Städten bereits 19 Tote gegeben. Nach den Unruhen und dem Rücktritt des Ministerpräsidenten patrouillieren nun Soldaten in den Straßen Kathmandus. Das Militär erklärte am Mittwoch, bestehende Ausgangssperren in der Hauptstadt und den anderen Landesteilen sollten zunächst bis Donnerstag morgen aufrechterhalten werden. Die Maßnahmen seien nötig, weil sich »anarchische Einzelpersonen und Gruppen« unter die Protestbewegung mischten, hieß es. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro