Schweden will Strafmündigkeit ab 13

Stockholm. Die schwedische Regierung will das Strafmündigkeitsalter von 15 auf 13 Jahre absenken. Begründet wird das mit dem zunehmenden Anheuern junger Mädchen und Jungen durch das »organisierte Verbrechen«. »Die Zahl der mutmaßlichen Verbrechen mit Kindern unter 15 hat sich in einem Jahrzehnt verdoppelt«, erklärten die rechtsgerichtete Regierungskoalition von Ministerpräsident Ulf Kristersson gemeinsam mit der sie unterstützenden rechten Partei Schwedendemokraten am Mittwoch in einem Beitrag für die Zeitung Expressen. Die Kinderrechtsorganisation BRIS erklärte, die Absenkung des Strafmündigkeitsalters könne sich als »kontraproduktiv« erweisen. Es bestehe die Gefahr, dass künftig »noch jüngere Kinder« für Verbrechen rekrutiert würden, sagte BRIS-Generalsekretärin Maria Frisk. (AFP/jW)