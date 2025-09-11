Bund: Subventionen von fast 78 Milliarden Euro

Berlin. Der Bund will im kommenden Jahr rund 77,8 Milliarden Euro an Finanzhilfen und Steuervergünstigungen ausgeben. Dem 30. Subventionsbericht zufolge, über den die Rheinische Post am Mittwoch berichtete, sind für das laufende Jahr demnach bereits 77,6 Milliarden Euro vorgesehen. Im Jahr 2023 seien es noch 45 Milliarden Euro gewesen. Den Anstieg führe das Finanzministerium insbesondere auf Kosten der sogenannten EEG-Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien zurück. Die direkten Bundeshilfen für Unternehmen und Branchen lägen in den Jahren 2024, 2025 und 2026 in etwa konstant bei 59 Milliarden Euro. (Reuters/jW)