Autobranche: 98.000 Stellen weniger bis 2030
Düsseldorf. In der Automobilbranche könnten in den nächsten fünf Jahren bis zu 98.000 Stellen gekürzt werden. Im selben Zeitraum könnten aber nur 5.600 Stellen geschaffen werden, ermittelte eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), über die das Handelsblatt am Mittwoch berichtete. Demnach haben deutsche Hersteller weiterhin Probleme, »Anschluss bei der Elektromobilität zu finden«: Das gelte vor allem für den »wichtigsten Absatzmarkt« China. Nachdem in der Branche seit 2019 schon 55.000 Stellen gekürzt wurden, könnten dem IW zufolge schon bis Ende dieses Jahres weitere 18.000 Arbeitsplätze wegfallen. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
