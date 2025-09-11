Agrardiesel wird weiter subventioniert

Berlin. Im kommenden Jahr soll es wieder Steuervergünstigungen für Agrardiesel geben. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch, die von der Ampel-Regierung abgeschaffte Subvention wieder einzuführen. Betriebe der Land- und Forstwirtschaft können sich die Energiesteuer für Diesel dann wieder teilweise zurückerstatten lassen. Die Entlastung von 21,48 Cent pro Liter kostet den Bund rund 430 Millionen im Jahr.(dpa/jW)