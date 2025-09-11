Aus: Ausgabe vom 11.09.2025, Seite 5 / Inland
Agrardiesel wird weiter subventioniert
Berlin. Im kommenden Jahr soll es wieder Steuervergünstigungen für Agrardiesel geben. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch, die von der Ampel-Regierung abgeschaffte Subvention wieder einzuführen. Betriebe der Land- und Forstwirtschaft können sich die Energiesteuer für Diesel dann wieder teilweise zurückerstatten lassen. Die Entlastung von 21,48 Cent pro Liter kostet den Bund rund 430 Millionen im Jahr.(dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
