Donnerstag, 11. September 2025, Nr. 211
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.09.2025, Seite 4 / Inland

»Sächsische Separatisten« angeklagt

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen Mitglieder der Neonazigruppe »Sächsische Separatisten« erhoben. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Vorgeworfen wird den im November 2024 festgenommenen Beschuldigten, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Laut Anklage soll die Gruppe geplant haben, an einem »Tag X« mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen zu erobern. Die Ermittlungen gegen weitere, »nicht in Haft befindliche Mitglieder oder Unterstützer der Vereinigung dauern an«, erklärte die Bundesanwaltschaft. Der Gruppe sollen auch drei damalige AfD-Mitglieder angehört haben. (dpa/jW)

