Solingen: Höchststrafe für Messerattacke

Düsseldorf. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat am Mittwoch für die Messerattacke auf dem Solinger Stadtfest am 23. August 2024 die Höchststrafe verhängt. Es sprach den 27jährigen Issa al-Hasan wegen dreifachen Mordes, zehnfachen Mordversuchs und als Mitglied des »Islamischen Staats« schuldig. Die Richter verurteilten den Syrer zu lebenslanger Haft, stellten die besondere Schwere seiner Schuld fest und ordneten die anschließende Sicherungsverwahrung an. Damit entsprach das Gericht der Forderung der Bundesanwaltschaft und sämtlicher Nebenklägeranwälte. Die Verteidiger hatten sich lediglich gegen die Sicherungsverwahrung ausgesprochen. (dpa/jW)