Aus: Ausgabe vom 11.09.2025, Seite 2 / Inland
Hinweis
Im Beitrag »Gärtner des Tages: Annalena Baerbock« vom 10.9.2025 hieß es, die frühere Bundesaußenministerin habe nun den Vorsitz des UN-Sekretariats inne. Soweit ist es noch nicht. Schlimm genug: Baerbock ist jetzt Präsidentin der UN-Vollversammlung. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
