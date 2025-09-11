Gegründet 1947 Donnerstag, 11. September 2025, Nr. 211
Aus: Ausgabe vom 11.09.2025, Seite 2 / Inland

Hinweis

Im Beitrag »Gärtner des Tages: Annalena Baerbock« vom 10.9.2025 hieß es, die frühere Bundesaußenministerin habe nun den Vorsitz des UN-Sekretariats inne. Soweit ist es noch nicht. Schlimm genug: Baerbock ist jetzt Präsidentin der UN-Vollversammlung. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (jW)

