US-Richterin blockiert Entlassung von Fed-Direktorin
Washington. US-Präsident Donald Trump ist vorerst mit dem Versuch gescheitert, Notenbankdirektorin Lisa Cook aus dem Amt zu drängen. Eine Bundesrichterin blockierte am Dienstag (Ortszeit) die von Trump beschlossene Entlassung vorläufig. US-Bezirksrichterin Jia Cobb in Washington stellte fest, dass der Vorwurf der Trump-Regierung, Cook habe vor Amtsantritt Hypothekenbetrug begangen, wahrscheinlich kein ausreichender Grund für ihre Entlassung sei. Cooks Anwalt hat die Anschuldigung als Vorwand bezeichnet. In Wahrheit gehe es darum, dass Cook den von Trump geforderten Zinssenkungen nicht zugestimmt habe. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
