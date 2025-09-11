Gegründet 1947 Donnerstag, 11. September 2025, Nr. 211
Aus: Ausgabe vom 11.09.2025, Seite 2 / Ausland

Landesweiter Stromausfall in Kuba

Havanna. In Kuba ist es erneut zu einem landesweiten Stromausfall gekommen. Das Energieministerium führte die Unterbrechung der Stromversorgung zunächst auf die Abschaltung des wichtigen Kraftwerks »Antonio Guiteras« zurück, das rund 100 Kilometer östlich von Havanna liegt. Die Ursachen würden aber noch untersucht. Laut Angaben des staatlichen Stromversorgers UNE ereignete sich der »unerwartete Ausfall« am Mittwoch um 9.14 Uhr Ortszeit. In Kuba bricht das Stromnetz immer wieder zusammen. Die Regierung führt die Krise auf das seit mehr als 60 Jahren bestehende Handelsembargo der USA zurück. (dpa/jW)

