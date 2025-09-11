Landesweiter Stromausfall in Kuba
Havanna. In Kuba ist es erneut zu einem landesweiten Stromausfall gekommen. Das Energieministerium führte die Unterbrechung der Stromversorgung zunächst auf die Abschaltung des wichtigen Kraftwerks »Antonio Guiteras« zurück, das rund 100 Kilometer östlich von Havanna liegt. Die Ursachen würden aber noch untersucht. Laut Angaben des staatlichen Stromversorgers UNE ereignete sich der »unerwartete Ausfall« am Mittwoch um 9.14 Uhr Ortszeit. In Kuba bricht das Stromnetz immer wieder zusammen. Die Regierung führt die Krise auf das seit mehr als 60 Jahren bestehende Handelsembargo der USA zurück. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Drohnen in Polens Luftraum abgeschossenvom 11.09.2025
-
»Hau ab, Macron!«vom 11.09.2025
-
Eine Armee haut abvom 11.09.2025
-
Schweizer Militär wirbt um Frauenvom 11.09.2025
-
»Schurkenstaat« jubeltvom 11.09.2025
-
Neustart für Inspektionenvom 11.09.2025
-
Macrons fünfte Wahlvom 11.09.2025