Rojava-Peoples Bridge unterstützt Gaza-Flotille

Nacho Doce/REUTERS Schiffe der Gaza-Flottille am Hafen von Barcelona (31.8.2025)

Die Solidaritätsvereinigung Rojava-Peoples Bridge kündigte am Wochenende ihre Beteiligung an der Global Sumud Flotilla nach Gaza an:

»Mit vielen weiteren Aktivist:innen aus aller Welt möchten wir alsbald in See stechen, um die illegale Blockade über Gaza zu durchbrechen. Der israelische Staat mordet Frau wie Kind, aber auch Ältere, ohne mit der Wimper zu zucken, und der deutsche Staat wie auch weitere Staaten bleiben tatenlos. Und darüber hinaus hoffe ich, dass ich dem palästinensischen Volk die Grußbotschaft des kurdischen Volkes vermitteln kann – mit meiner Reise und der hoffentlichen Ankunft in Palästina.« Murat Okundu, Teilnehmer der Global Sumud Flotilla aus Köln

Ob Israel, Deutschland oder die Türkei – verschiedenste Regierungen sind seit Jahren bemüht, die Völker im Mittleren Osten zu spalten und für ihre Interessen zu gewinnen. Kurd:innen und Drus:innen sollen sich mit Israel verbünden, um gemeinsam einen modernen Mittleren Osten zu schaffen, während in Gaza Zehntausende Palästinenser:innen ermordet wurden und ein ganzes Volk ausgehungert wird.

Hierbei geht es im Mittleren Osten nicht darum, ob dieses oder jenes Volk oder religiöse Minderheit mehr Leid erfährt oder Aufmerksamkeit verdient, sondern darum, dass in der Region kein Jahr ohne Krieg, Massaker und Unterdrückung vergeht. Die Völker und Unterdrückten sind die Kraft, internationale Solidarität zu üben und gegen Krieg und Besatzung zu handeln. Dabei wollen wir vor allem die Demokratische Autonomieverwaltung Nordostsyriens (DAANES), die aus der Rojava-Revolution 2012 entstand, hervorheben, denn anhand ihrer zeigt sich, dass ein Leben in demokratischer Selbstverwaltung und Frieden miteinander möglich ist.

Rojava ist unsere Revolution – eine der Kurd:innen, Araber:innen und zahlreicher anderer Völker der Region. Deshalb ist unsere Losung in der Flotilla-Kampagne: Von Kobanê bis Gaza – die Besatzung besiegen!

Die Bedrohung Rojavas sowie die Besetzung Gazas und der Westbank sind nicht alleinstehend und Ausprägung einer aggressiven Expansionspolitik, aber auch der Vorbereitung auf einen kommenden Krieg, in dem der antikoloniale Widerstand keinen Platz haben soll. (…)

Die Hilfsorganisation Medico International informierte am Montag über den Freispruch von fünf wegen Schleusertätigkeit in Polen angeklagten Menschenrechtsaktivisten:

Heute um 11.00 Uhr Ortszeit sprach das Bezirksgericht Hajnówka in Białystok, Ostpolen, fünf Menschenrechtsaktivist:innen vom Vorwurf der »Beihilfe zur illegalen Einreise« frei. Im März 2022 hatten polnische Grenzbeamte sie im Grenzgebiet zu Belarus festgenommen. Sie hatten einer neunköpfigen irakisch-kurdischen Familie sowie einem ägyptischen Staatsbürger humanitäre Hilfe geleistet. Ihnen drohten bis zu fünf Jahre Haft. Die Frankfurter Hilfsorganisation Medico International unterstützt die Angeklagten und hat dem Prozess mehrmals beigewohnt.

Das Grenzgebiet im Białowieża-Urwald, dem letzten Urwald Europas, hat sich in den vergangenen Jahren in eine tödliche Zone für Menschen auf der Flucht verwandelt. Nachweislich sind dort seit 2021 102 Menschen gestorben, die in der Europäischen Union Asyl beantragen wollten. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Lokale Menschenrechtsaktivist:innen berichten von systematischen und enthemmten Gewalttaten der staatlichen Sicherheitskräfte und polnischen Bürgermilizen. (…)