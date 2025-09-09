Gegründet 1947 Dienstag, 9. September 2025, Nr. 209
Aus: Ausgabe vom 09.09.2025, Seite 5 / Inland

Kahlschlag bei Postbank geht voran

Düsseldorf. Die Postbank will bis zum Jahresende drei Viertel ihres geplanten Filialabbaus abschließen. »Von 230 geplanten Filialschließungen bei der Postbank haben wir bislang 161 umgesetzt«, sagte der zuständige Deutsche-Bank-Manager Dominik Hennen dem Handelsblatt vom Montag. Das Abbauprogramm solle bis Anfang 2027 vollständig umgesetzt werden. Die Postbank hatte 2024 angekündigt, 550 Filialen auf rund 320 zu reduzieren. (AFP/jW)

