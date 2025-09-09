Kahlschlag bei Postbank geht voran
Düsseldorf. Die Postbank will bis zum Jahresende drei Viertel ihres geplanten Filialabbaus abschließen. »Von 230 geplanten Filialschließungen bei der Postbank haben wir bislang 161 umgesetzt«, sagte der zuständige Deutsche-Bank-Manager Dominik Hennen dem Handelsblatt vom Montag. Das Abbauprogramm solle bis Anfang 2027 vollständig umgesetzt werden. Die Postbank hatte 2024 angekündigt, 550 Filialen auf rund 320 zu reduzieren. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Alles, was wir tun, muss strikt links sein«vom 09.09.2025
-
Zwischen Verbot und Regierungvom 09.09.2025
-
Mit Künstlern gegen Kriegvom 09.09.2025
-
Zumutungsgerechtigkeit wagenvom 09.09.2025
-
Im Schwebezustandvom 09.09.2025
-
»Brauchen mehr Ressourcen für die pädagogische Arbeit«vom 09.09.2025