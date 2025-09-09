Minus beim Anteil erneuerbarer Energien
Wiesbaden. Erneuerbare Energieträger haben im ersten Halbjahr deutlich weniger Strom geliefert als im Vorjahreszeitraum. Grund war vor allem zu wenig Wind, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Demnach ging die Stromproduktion aus erneuerbaren insgesamt um 5,9 Prozent zurück, ihr Teil an der Gesamtstromerzeugung schrumpfte von 61,6 auf 57,8 Prozent. Kohle und Gas lieferten 10,1 rozent mehr Strom, so dass die Menge insgesamt nahezu unverändert blieb. Sie belief sich auf 221 Milliarden Kilowattstunden, ein geringes Plus von 0,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
