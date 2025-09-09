Gegründet 1947 Dienstag, 9. September 2025, Nr. 209
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.09.2025, Seite 5 / Inland

Ministerin will Klinik-Atlas einstellen

Berlin. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bereitet einem Medienbericht zufolge die Einstellung des »Bundes-Klinik-Atlas« vor, den Amtsvorgänger Karl Lauterbach (SPD) als wesentliches Projekt seiner Amtszeit eingeführt hatte. Dies geht aus einer Verfügung hervor, die den Zeitungen des RND (Montagausgaben) vorliegt. Der Atlas war im Mai 2024 gestartet und soll eigentlich Informationen zu Leistungen und Qualität deutscher Kliniken liefern. An der Umsetzung gab es heftige Kritik. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft bot an, das von ihr betriebene »Deutsche Krankenhausverzeichnis« wieder öffentlich anzubieten, wie es bis April 2024 der Fall war. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

