Aus: Ausgabe vom 09.09.2025, Seite 5 / Inland

Produktion legt zu, Exporte sinken

Wiesbaden. Die Produktion in der BRD hat im Juli 1,3 Prozent über der des Vormonats gelegen. Zugleich ging die Ausfuhr von Waren um 0,6 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Produktion somit um 1,5 Prozent höher, der Export um 1,4 Prozent. Das Herstellungsplus ist demnach vor allem auf die Sektoren Maschinenbau, Automobil und Pharmazeutika zurückzuführen. Auf die Exportmenge drückt indes die US-Zollpolitik. In die USA, größter Abnehmer deutscher Waren, gingen im Juli 7,9 Prozent weniger Güter als im Monat zuvor. (dpa/jW)

