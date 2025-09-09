Hanna S.: Staatsanwalt fordert neun Jahre Haft

München. Im Prozess gegen die Antifaschistin Hanna S. hat die Bundesanwaltschaft am Montag eine neunjährige Haftstrafe gefordert. Die Vorwürfe des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung seien erwiesen, hieß es. Laut Anklageschrift soll Hanna S. – gemeinsam mit anderen Antifaschisten – Teilnehmer des Neonazigroßevents »Tag der Ehre« im Februar 2023 in Budapest angegriffen haben. »Es gibt in einem Rechtsstaat unter keinen Umständen gute politische Gewalt«, sagte die Bundesanwältin in ihrem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht München. Erwartet wird das Urteil am 26. September. (dpa/jW)