Zahl der Asylklagen stark gestiegen
Berlin. Die Zahl der Asylklagen in der Bundesrepublik ist deutlich gestiegen. Das berichtete am Montag das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Verweis auf eine Auswertung der Deutschen Richterzeitung. Demnach gingen 2025 bis zum 30. Juni bereits 76.646 neue Hauptsacheverfahren bei den Verwaltungsgerichten ein. Das seien mehr Fälle als im gesamten Jahr 2023 (71.885). 2024 waren es 100.494. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im ersten Halbjahr 2025 auf 61.336 gesunken, also im Jahresvergleich um 50 Prozent zurückgegangen. (dpa/jW)
