Gegründet 1947 Dienstag, 9. September 2025, Nr. 209
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.09.2025, Seite 2 / Inland

Merz will »interessengeleitete« Außenpolitik

Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Leiter der mehr als 220 deutschen Auslandsvertretungen auf eine »stärker interessengeleitete« Außenpolitik Deutschlands und der EU eingeschworen. »Unsere Außenpolitik ist geleitet von dem Anspruch, deutsche Interessen und Werte zu vertreten«, sagte der Kanzler am Montag bei der Eröffnung der jährlichen Botschafterinnen- und Botschafterkonferenz. Als letzter Kanzler hatte Gerhard Schröder im Jahr 2000 bei der Konferenz gesprochen. In seiner Rede sagte Merz unter anderem, die Welthandelsorganisation WTO sei »mittlerweile dysfunktional«. (dpa/Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro