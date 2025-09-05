Gegründet 1947 Freitag, 5. September 2025, Nr. 206
04.09.2025, 19:32:50 / Ausland

Ukraine: Zwei dänische Minenräumer getötet

Ukraine_Konflikt_85478037.jpg
Vadim Ghirda/AP/dpa
Warnung vor Minen in Awdijiwka (3.2.2022)

Kiew. Bei einem russischen Raketenangriff im Norden der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben zwei Minenräumer des Dänischen Flüchtlingsrats getötet worden. »Die Russen zielten absichtlich auf Mitarbeiter der humanitären Minenräummission des Dänischen Flüchtlingsrats«, erklärte der Gouverneur der nordukrainischen Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, am Donnerstag in Onlinediensten. Es seien zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Der Angriff erfolgte demnach in der Nähe der gleichnamigen Regionalhauptstadt Tschernihiw, rund 125 Kilometer nördlich von Kiew. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben vorerst nicht. (AFP/jW)

