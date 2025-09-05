Anerkennung Palästinas: Macron vorerst unerwünscht in Israel

Aurelien Morissard/AP Pool/dpa Ob ihn das wohl stört? Emmanuel Macron in Paris (2.7.2024)

Tel Aviv. Wegen der von Paris angekündigten Anerkennung eines palästinensischen Staates ist Frankreichs Präsident Macron vorerst unerwünscht in Israel. Erst wenn Frankreich von diesem Schritt Abstand nehme, könne Macron wieder nach Israel kommen, erklärte das Außenministerium in Jerusalem am Donnerstag nach einem Gespräch von Ressortchef Gideon Saar mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot. Macron hatte kürzlich angekündigt, während der Generaldebatte der UN-Vollversammlung Ende September einen palästinensischen Staat offiziell anzuerkennen. Neben Frankreich hatten auch weitere Staaten angekündigt, sich dem Vorstoß aus Paris anzuschließen, darunter Großbritannien und Kanada. Die Bundesregierung erklärte im Juli, dieser Schritt komme für sie »kurzfristig« nicht in Frage. (AFP/jW)