Nachschlag: Zum Zusammenfegen

IMAGO / Depositphotos

Okay, das Fin de Si­è­cle ist noch ein wenig hin, aber ein wenig von der hinreißend morbiden Stimmung am Ende des 19. Jahrhunderts ist auch heute zu spüren, oder? Es lässt sich ja auch ohne große Verrenkungen feststellen, dass wir heute erneut dem Ende einer Epoche beiwohnen und das Kommende Angst macht. Wohin wird die Reise gehen, angesichts multipler Bedrohungen durch heraufziehende Kriege, technologische Entwicklungen, die uns zu überholen drohen, oder den menschengemachten Klimawandel? Jannis Funk und Jakob Schmidt haben sich in ihrem für Radio Bremen produzierten Podcast auf die Spuren einiger Superkiller begeben und sich gefragt: Was kriegt uns am wahrscheinlichsten? Die Bombe, eine lebensfeindliche Umwel, KI oder im Labor gezüchtete Superviren? Es dürfen Wetten abgeschlossen werden, aber die wenigsten der Genannten schaffen uns ganz. Übrig bliebe im Falle des Ernstfalles ein Restleben als Restmenschheit auf einer Restscholle. Zum Zusammenfegen. (mis)