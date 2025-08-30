Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. August 2025, Nr. 201
29.08.2025, 19:37:17 / Ausland

Moskau: Tempo des Vormarsches in der Ukraine erhöht sich

Johannes Neudecker/dpa
Der russische Verteidigungsminister Andrej Beloussow (rechts) bei einem Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im chinesischen Qingdao (26.6.2025)

Moskau. Nach Angaben des russischen Verteidigungsminister Andrej Beloussow entwickelt sich der Krieg in der Ukraine militärisch günstig für Russland. »Wenn wir zu Jahresbeginn jeden Monat 300 bis 400 Quadratkilometer befreit haben, so sind es jetzt 600 bis 700«, sagte Beloussow bei einer Sitzung des Ministeriums am Freitag. 2025 seien zudem 35 massive Luftschläge gegen 146 strategisch wichtige Objekte des Gegners erfolgt. Dadurch sei die militärische Infrastruktur der Ukraine stark geschwächt worden, sagte er. Nach Angaben Beloussows belaufen sich die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte in diesem Jahr auf 340.000 Soldaten. Zu eigenen Verlusten machte er keine Angaben. (dpa/jW)

