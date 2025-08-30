Moskau: Tempo des Vormarsches in der Ukraine erhöht sich
Moskau. Nach Angaben des russischen Verteidigungsminister Andrej Beloussow entwickelt sich der Krieg in der Ukraine militärisch günstig für Russland. »Wenn wir zu Jahresbeginn jeden Monat 300 bis 400 Quadratkilometer befreit haben, so sind es jetzt 600 bis 700«, sagte Beloussow bei einer Sitzung des Ministeriums am Freitag. 2025 seien zudem 35 massive Luftschläge gegen 146 strategisch wichtige Objekte des Gegners erfolgt. Dadurch sei die militärische Infrastruktur der Ukraine stark geschwächt worden, sagte er. Nach Angaben Beloussows belaufen sich die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte in diesem Jahr auf 340.000 Soldaten. Zu eigenen Verlusten machte er keine Angaben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Erneuter Justizputsch in Bangkokvom 30.08.2025
-
Wut über Polizeigewaltvom 30.08.2025
-
Kein Ende in Sichtvom 30.08.2025
-
Erpressung statt Diplomatievom 30.08.2025
-
Erblindung im US-Gefängnis drohtvom 30.08.2025
-
Gipfel der Integrationvom 30.08.2025
-
Mit harter Hand gegen Korruptionvom 30.08.2025