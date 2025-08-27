NATO alarmiert deutsche Eurofighter über der Ostsee
Berlin. Die NATO hat wegen des Anflugs eines russischen Aufklärungsflugzeugs über der Ostsee zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Die Abfangjäger starteten vom Fliegerhorst Rostock-Laage, um die russische Maschine vom Typ Iljuschin Il-20M zu identifizieren, berichtete dpa am Dienstag abend. Sie sei ohne Signal und Anmeldung geflogen und im internationalen Luftraum geblieben, sagte demnach ein Sprecher der Luftwaffe. Es war bereits der zehnte Alarmstart der Luftwaffe über der Ostsee in diesem Jahr. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Es droht eine neoliberale Restauration«vom 27.08.2025
-
Feuer im Hafenvom 27.08.2025
-
Geben und Nehmenvom 27.08.2025
-
Wehrpflicht vorerst vom Kabinettstischvom 27.08.2025
-
Oettinger will mies bezahlenvom 27.08.2025
-
Branchenprimus bei Stellenstreichungenvom 27.08.2025
-
»Setzen dem Ohnmachtsgefühl kollektives Handeln entgegen«vom 27.08.2025