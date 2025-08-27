Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
26.08.2025, 19:32:45 / Inland

NATO alarmiert deutsche Eurofighter über der Ostsee

Deutsche Luftwaffe/dpa

Berlin. Die NATO hat wegen des Anflugs eines russischen Aufklärungsflugzeugs über der Ostsee zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Die Abfangjäger starteten vom Fliegerhorst Rostock-Laage, um die russische Maschine vom Typ Iljuschin Il-20M zu identifizieren, berichtete dpa am Dienstag abend. Sie sei ohne Signal und Anmeldung geflogen und im internationalen Luftraum geblieben, sagte demnach ein Sprecher der Luftwaffe. Es war bereits der zehnte Alarmstart der Luftwaffe über der Ostsee in diesem Jahr. (dpa/jW)

