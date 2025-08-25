Guinea: Regierung suspendiert Opposition
Conakry. Einen Monat vor einem Referendum über eine neue Verfassung hat die Militärregierung im westafrikanischen Guinea die drei größten Oppositionsparteien suspendiert. Sie dürften ab sofort 90 Tage lang keine politischen Aktivitäten mehr ausüben, meldete dpa am Sonnabend unter Berufung auf das Ministerium für Territorialverwaltung. Seit Freitag dürfen Parteien für ihre Vorschläge für eine Neufassung der Verfassung werben. Die Opposition sieht das Referendum aber als ein Mittel der Militärregierung zur Sicherung ihrer Macht. (dpa/jW)
Mehr aus: Ausland
