Gegründet 1947 Montag, 25. August 2025, Nr. 196
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.08.2025, Seite 7 / Ausland

Guinea: Regierung suspendiert Opposition

Conakry. Einen Monat vor einem Referendum über eine neue Verfassung hat die Militärregierung im westafrikanischen Guinea die drei größten Oppositionsparteien suspendiert. Sie dürften ab sofort 90 Tage lang keine politischen Aktivitäten mehr ausüben, meldete dpa am Sonnabend unter Berufung auf das Ministerium für Territorialverwaltung. Seit Freitag dürfen Parteien für ihre Vorschläge für eine Neufassung der Verfassung werben. Die Opposition sieht das Referendum aber als ein Mittel der Militärregierung zur Sicherung ihrer Macht. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

