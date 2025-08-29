Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 7 / Ausland

Mauretanien: Geflüchtete werden misshandelt

Nairobi. Mauretanische Einsatzkräfte haben in den vergangenen fünf Jahren schwere Menschenrechtsverletzungen überwiegend gegen Personen aus West- und Zentralafrika begangen, wenn diese das Land verlassen oder durchreisen wollten, so die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Dieser dokumentiert anhand von Zeugenaussagen Folter, Vergewaltigung und andere Gewaltakte sowie Inhaftierungen unter unmenschlichen Bedingungen. Die Situation sei durch die EU und Spanien verschärft worden, die Mauretaniens Regierung zur Migrationsbekämpfung anhalten. (jW)

