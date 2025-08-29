USA: Laufzeiten von Visa verkürzt

Washington. Die US-Regierung will die Gültigkeitsdauer der Visa für Studenten und Journalisten reduzieren, wie dpa am Donnerstag berichtete. Demnach sollen Studentenvisa künftig nur noch für maximal vier Jahre gelten, und Visa für Medienschaffende sollen auf maximal 240 Tage begrenzt werden; zwar gebe es dann die Möglichkeit einer Verlängerung, doch höchstens bis zum Ende eines journalistischen Einsatzes. In Ruanda sind unterdessen die ersten sieben aus den USA abgeschobenen Asylsuchenden eingetroffen, wie Regierungssprecherin Yolande Makolo am Donnerstag in Kigali mitteilte. (dpa/AFP/jW)