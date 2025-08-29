Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 7 / Ausland

USA: Laufzeiten von Visa verkürzt

Washington. Die US-Regierung will die Gültigkeitsdauer der Visa für Studenten und Journalisten reduzieren, wie dpa am Donnerstag berichtete. Demnach sollen Studentenvisa künftig nur noch für maximal vier Jahre gelten, und Visa für Medienschaffende sollen auf maximal 240 Tage begrenzt werden; zwar gebe es dann die Möglichkeit einer Verlängerung, doch höchstens bis zum Ende eines journalistischen Einsatzes. In Ruanda sind unterdessen die ersten sieben aus den USA abgeschobenen Asylsuchenden eingetroffen, wie Regierungssprecherin Yolande Makolo am Donnerstag in Kigali mitteilte. (dpa/AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro