Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 7 / Ausland

Kolumbien: Jugendhaft für Uribe-Attentäter

Bogotá. Nach dem tödlichen Attentat auf den kolumbianischen Präsidentschaftskandidaten Miguel Uribe ist der 15jährige Schütze zu sieben Jahren in einer Jugendstrafanstalt verurteilt worden, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Der Teenager hatte den rechten Senator und Oppositionspolitiker im Juni bei einem Wahlkampfauftritt in Bogotá zweimal in den Kopf und einmal ins Knie geschossen, bevor dessen Leibwächter ihn überwältigen konnten. (AFP/jW)

