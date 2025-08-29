Libanon: Ende der »Blauhelm«-Mission
New York. Der UN-Sicherheitsrat in New York sollte am Donnerstag (Ortszeit) zusammentreten und das Mandat des »Blauhelmeinsatzes« UNIFIL im Libanon letztmalig bis Ende 2026 verlängern, wie Reuters mitteilte. Im darauffolgenden Jahr sollen dann alle Truppen abgezogen werden. Darauf habe die Vetomacht USA hingewirkt. Die UNIFIL überwacht unter anderem die libanesisch-israelische Grenze. Der US-Gesandte Thomas Barrack hat unterdessen einen geplanten Besuch im Süden des Zedernstaats abgesagt, nachdem er am Dienstag Medienvertretern »unziviliertes« Verhalten vorgeworfen hatte. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
