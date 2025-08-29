Militärparade in China: 26 Staatschefs erwartet
Beijing. Die Staatschefs der Demokratischen Volksrepublik Korea und Russlands, Kim Jong Un und Wladimir Putin, werden kommenden Mittwoch nach Beijing reisen, um einer Militärparade beizuwohnen. China heiße Generalsekretär Kim herzlich willkommen und sei bereit, die Zusammenarbeit mit Pjöngjang zu stärken und Frieden in der Region voranzutreiben, sagte Vizeaußenminister Hong Lei auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Auch Putin werde anreisen. Insgesamt erwarte man Staats- und Regierungschefs aus 26 Ländern, so Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico. (dpa/jW)
