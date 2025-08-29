Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 6 / Ausland

Militärparade in China: 26 Staatschefs erwartet

Beijing. Die Staatschefs der Demokratischen Volksrepublik Korea und Russlands, Kim Jong Un und Wladimir Putin, werden kommenden Mittwoch nach Beijing reisen, um einer Militärparade beizuwohnen. China heiße Generalsekretär Kim herzlich willkommen und sei bereit, die Zusammenarbeit mit Pjöngjang zu stärken und Frieden in der Region voranzutreiben, sagte Vizeaußenminister Hong Lei auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Auch Putin werde anreisen. Insgesamt erwarte man Staats- und Regierungschefs aus 26 Ländern, so Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro