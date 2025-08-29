Weniger neue Ausbildungsverträge

Berlin. Die Zahl neuer Ausbildungsverträge in Deutschland ist im vergangenen Jahr gesunken. Insgesamt wurden in der dualen Berufsausbildung rund 475.100 Ausbildungsverträge abgeschlossen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag nach endgültigen Ergebnissen mitteilte. Das waren 1,0 Prozent oder rund 4.700 weniger als 2023. Dabei sank die Zahl der von deutschen Azubis abgeschlossenen Neuverträge um vier Prozent, während die von Azubis mit ausländischer Staatsangehörigkeit um 17 Prozent stieg. Ihr Anteil an allen neuen Ausbildungsverträgen lag bei rund 15 Prozent. (Reuters/jW)