Hessen: Anklage gegen Ex-AWO-Leitung
Frankfurt am Main. Die frühere Leitung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Frankfurt am Main und Wiesbaden ist jetzt auch wegen des Verdachts der Untreue und weiterer Straftaten angeklagt worden. Den drei Beschuldigten, darunter dem früheren Geschäftsführer der AWO Frankfurt, Jürgen Richter, sowie seiner Ehefrau, Hannelore Richter, die Geschäftsführerin der AWO Wiesbaden war, werden insgesamt 262 Straftaten zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Kanzlermanövervom 29.08.2025
-
Razzia für Räumungsklagenvom 29.08.2025
-
Die sieben Saboteurevom 29.08.2025
-
Grundrechte statt Staatsräsonvom 29.08.2025
-
Expansion zur Seevom 29.08.2025
-
Nur Industrieruinen bleibenvom 29.08.2025