Hessen: Anklage gegen Ex-AWO-Leitung

Frankfurt am Main. Die frühere Leitung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Frankfurt am Main und Wiesbaden ist jetzt auch wegen des Verdachts der Untreue und weiterer Straftaten angeklagt worden. Den drei Beschuldigten, darunter dem früheren Geschäftsführer der AWO Frankfurt, Jürgen Richter, sowie seiner Ehefrau, Hannelore Richter, die Geschäftsführerin der AWO Wiesbaden war, werden insgesamt 262 Straftaten zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (dpa/jW)