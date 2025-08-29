Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 4 / Inland

Geheimdienst-Accounts: BSW-Abgeordneter klagt

Potsdam. Nach drei AfD-Abgeordneten klagt nun auch der Brandenburger BSW-Landtagsabgeordnete Sven Hornauf vor dem Verfassungsgericht gegen Ministerpräsident Dietmar ­Woidke und die SPD/BSW-Landesregierung. Grund: Aus seiner Sicht verweigert die Regierung Antworten auf Fragen zu Fakeprofilen des Verfassungsschutzes in sozialen Netzwerken. Hornauf beruft sich wie die AfD-Politiker auf ein Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs von 2024, wonach die Zahl solcher Accounts mitzuteilen sei. Das Innenministerium nannte 287 Accounts, verweigerte jedoch Details. (dpa/jW)

