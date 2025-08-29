Notenbankvorständin Cook verklagt Trump

Washington. Die US-Notenbankvorständin Lisa Cook will mit einer Klage gegen Donald Trump verhindern, dass der US-Präsident sie ihres Amtes in der Federal Reserve (Fed) enthebt. Die Entlassung sei rechtswidrig und solle durch eine einstweilige Verfügung gestoppt werden, hieß es in einem entsprechenden Gerichtsdokument. Cook begründete ihre Klage damit, dass ein Präsident nicht einfach ein vom Senat bestätigtes Mitglied der Notenbank absetzen darf – auch, weil damit die Unabhängigkeit der Fed bedroht werde. Trump hatte Anfang der Woche mitgeteilt, Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen. (dpa/jW)