Notenbankvorständin Cook verklagt Trump
Washington. Die US-Notenbankvorständin Lisa Cook will mit einer Klage gegen Donald Trump verhindern, dass der US-Präsident sie ihres Amtes in der Federal Reserve (Fed) enthebt. Die Entlassung sei rechtswidrig und solle durch eine einstweilige Verfügung gestoppt werden, hieß es in einem entsprechenden Gerichtsdokument. Cook begründete ihre Klage damit, dass ein Präsident nicht einfach ein vom Senat bestätigtes Mitglied der Notenbank absetzen darf – auch, weil damit die Unabhängigkeit der Fed bedroht werde. Trump hatte Anfang der Woche mitgeteilt, Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Kanzlermanövervom 29.08.2025
-
Razzia für Räumungsklagenvom 29.08.2025
-
Die sieben Saboteurevom 29.08.2025
-
Grundrechte statt Staatsräsonvom 29.08.2025
-
Expansion zur Seevom 29.08.2025
-
Nur Industrieruinen bleibenvom 29.08.2025