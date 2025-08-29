Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 2 / Inland

Streik bei Amazon in Bad Hersfeld

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Amazon-Verteilzentrums in Bad Hersfeld erneut zum Streik aufgerufen. Die Arbeit sollte ab Donnerstag für zwei Tage niedergelegt werden, teilte Verdi am Mittwoch mit. »Die Menschen sind aufgebracht, dass ihr Arbeitgeber lediglich eine minimale Lohnanpassung zwischen 2,2 und 2,5 Prozent vornimmt«, sagte Marcel Schäuble, Gewerkschaftssekretär bei Verdi Hessen. »Angesichts der massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten und der nachhaltig hohen Lebensmittelpreise ist das zu wenig.« Amazon wies die Kritik zurück. (Reuters/jW)

