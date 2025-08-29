Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 2 / Ausland

Israelischer Bodeneinsatz bei Damaskus

Damaskus. Die israelische Armee hat am Mittwoch abend auf einem Militärgelände unweit der syrischen Hauptstadt Damaskus einen Bodeneinsatz durchgeführt. Soldaten hätten sich dafür von vier Hubschraubern abgeseilt, berichtete Al-Dschasira unter Berufung auf syrische Militärkreise. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien und der Agentur SANA soll die syrische Armee vor dem israelischen Einsatz auf dem Gelände Überwachungstechnik entdeckt haben. Beim Versuch, diese zu entfernen, sei sie erst beschossen worden, dann sei es zu dem Hubschraubereinsatz gekommen. (dpa/jW)

