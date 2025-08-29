Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 2 / Ausland

Indiens Premier besucht Japan und China

Neu-Delhi. Der indische Premierminister Narendra Modi beginnt diesen Donnerstag eine Auslandsreise, auf der er sich mit den Staatschefs Chinas, Japans und Russlands treffen möchte. Ein Hintergrund der Reise ist die Zollschlacht mit den USA. Erste Station ist Reuters zufolge Japan. Mit Tokio ist Neu-Delhi in der sogenannten Quad-Allianz verbündet, die gegen China gerichtet ist und der ansonsten die USA und Australien angehören. Am Sonntag soll es dann weitergehen zum Gipfeltreffen der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit (SCO), das im chinesischen Tianjin stattfindet. (Reuters/jW)

