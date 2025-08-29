Indien steigert Ölimporte aus Russland

Moskau. Indien steigert Insidern zufolge seine Ölimporte aus Russland. Grund dafür seien durch ukrainische Drohnenangriffe beschädigte Raffinerien in Russland, sagten mehrere Händler am Donnerstag gegenüber Reuters. Da diese Anlagen weniger Rohöl verarbeiten könnten, müssten die Produzenten mehr davon ins Ausland verkaufen. Sie böten es nun mit höheren Preisnachlässen an. Drei mit den Verkäufen vertraute Händler sagten, indische Raffinerien würden derzeit ihre Käufe für die Lieferung im September um zehn bis 20 Prozent pro Tag steigern. Indien ist seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 zum größten Abnehmer für russisches Öl aufgestiegen. Die Käufe haben zu Kritik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump geführt. Diese hatte erst am Mittwoch die US-Zölle auf indische Importe auf 50 Prozent verdoppelt. (Reuters/jW)