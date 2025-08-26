Mehr Aufträge für das Bauhauptgewerbe
Wiesbaden. Das deutsche Bauhauptgewerbe hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Aufträge erhalten. Der Wert der Order stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Bereinigt um die Preissteigerungen bleibt ein Auftragszuwachs von real 7,3 Prozent. Dabei profitierten sowohl der Hochbau (+ 5,6 Prozent) als auch der Tiefbau (+ 8,7 Prozent). Die Umsätze stiegen im Halbjahr nominal um 4,6 Prozent.(dpa/jW)
