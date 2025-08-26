Opel setzt doch länger auf Verbrenner
Rüsselsheim. Der Autobauer Opel hat seine Elektrostrategie gekippt. Statt wie angekündigt ab dem Jahr 2028 in Europa nur noch batterieelektrische Autos auszuliefern, werden Verbrennermodelle noch deutlich länger zu haben sein. Das Unternehmen begründet den Strategiewechsel mit der Nachfrage der Kunden. Opel biete daher weiterhin jedes Modell mit verschiedenen Antrieben wie Batterie, Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid oder Verbrenner an. Die Jahreszahl für das nun abgeblasene Verbrennerende hatte Opel-Chef Florian Huettl 2023 genannt. Die Pläne für ein Batteriezellenwerk am Opel-Standort Kaiserslautern wurden auf Eis gelegt. (dpa/jW)
