Aus: Ausgabe vom 26.08.2025, Seite 2 / Inland

Rettungsschiff von libyscher Küstenwache angegriffen

Berlin. Das Seenotrettungsschiff »Ocean Viking« ist am Sonntag im Mittelmeer in internationalen Gewässern von als libysche Küstenwache bekannten Milizen angegriffen worden. Das teilte die Betreiberorganisation SOS Méditerranée am Montag in Berlin mit. Zum Zeitpunkt des 20 Minuten andauernden Beschusses seien neben der Crew 87 aus Seenot gerettete Menschen an Bord gewesen. Antennen seien zerstört und Rettungsausrüstung beschädigt worden. Die »Ocean Viking« nahm Kurs auf ihren Heimathafen Syrakus, wie epd am Montag berichtete. (jW)

