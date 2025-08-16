Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
15.08.2025, 17:20:17 / Feuilleton

Boxkampf soll Bratwurst-Erbe aufklären

Thueringer_Bratwuers_86932880.jpg
Martin Schutt/dpa
Kannste Dich schonmal drum kloppen: Thüringer Bratwurst

Nürnberg/Mühlhausen. Um den Streit über die älteste Bratwurst soll nun ein entscheidender Boxkampf ausgetragen werden. Das Bratwurstmuseum im thüringischen Mühlhausen wurde von einer Gastronomin aus Nürnberg herausgefordert, die Frage so zu klären. Die Wirtin Sofia Hilleprandt erklärte am Freitag, als einzige eine historische Bratwurstküche vorzuweisen. Wann genau der Boxkampf ausgetragen wird, sei noch unklar. Offiziell will Hilleprandt ihre Wurst bratenden Nachbarn beim »Thüringer Bratwurstgipfel« an diesem Sonnabend in Mühlhausen herausfordern. Erfurter Forscher hatten kürzlich eine Urkunde von 1269 gefunden, welche beweisen soll, dass die erste Bratwurst der Welt eine »Thüringer« war. Bisher galten Regensburg und Nürnberg als Erfinder der Bratwurst. (dpa/jW)

