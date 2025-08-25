Syrien: Wahl in drei Provinzen verschoben

Damaskus. Die erste Parlamentswahl in Syrien seit dem Sturz des Präsidenten Baschar Al-Assad ist in drei Provinzen aus Sicherheitsgründen auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Betroffen seien die südliche Provinz Suweida sowie die nordöstlichen Provinzen Hasaka und Rakka, teilte ein Sprecher der Wahlbehörde mit. Die für die Woche vom 15. bis 20. September geplante Wahl werde dort nachgeholt, wenn die Lage dies wieder zulasse. Gründe für den Aufschub sind Spannungen zwischen der vom Al-Qaida-Ableger HTS dominierten Regierung in Damaskus und kurdischen sowie drusischen Minderheiten. (dpa/jW)