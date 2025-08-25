Nigeria: Gefechte mit Dschihadisten
Lagos. Die nigerianische Luftwaffe hat bei Angriffen im Nordosten Nigerias nahe der Grenze zu Kamerun eigenen Angaben zufolge mehr als 35 Dschihadisten getötet. Die Kämpfer hätten zuvor versucht, Bodentruppen anzugreifen, erklärte die Luftwaffe am Sonnabend. Mit dem Angriff seien die »Bemühungen verstärkt« worden, das Schlachtfeld zu dominieren und »den Terroristen die Handlungsfreiheit zu nehmen«. Die Armee des Nachbarlands Niger hatte am Freitag bekanntgegeben, sie habe Mitte des Monats einen hochrangigen Anführer der Dschihadistenmiliz Boko Haram gezielt getötet. (AFP/jW)
