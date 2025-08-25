Gegründet 1947 Montag, 25. August 2025, Nr. 196
USA ziehen Truppen aus Irak ab

Bagdad. Die USA ziehen Truppen von ihren Stützpunkten Ain Al-Assad und Victoria bei Bagdad ab, wie dpa unter Berufung auf Sicherheitskreise am Sonntag meldete. Eine kleinere Zahl Soldaten soll jedoch als Berater und Ausbilder an den Stützpunkten verbleiben. Der Abzug war im vergangenen Jahr verabredet worden, nachdem der irakische Ministerpräsident Mohammed Al-Sudani immer stärker unter Druck geraten war, das US-Militär auszuweisen. Washington erklärte darauf, die Präsenz im Zweistromland zu einer »Sicherheitspartnerschaft« umzugestalten. Ein kompletter Abzug sei damit nicht verbunden. (dpa/jW)

