USA ziehen Truppen aus Irak ab
Bagdad. Die USA ziehen Truppen von ihren Stützpunkten Ain Al-Assad und Victoria bei Bagdad ab, wie dpa unter Berufung auf Sicherheitskreise am Sonntag meldete. Eine kleinere Zahl Soldaten soll jedoch als Berater und Ausbilder an den Stützpunkten verbleiben. Der Abzug war im vergangenen Jahr verabredet worden, nachdem der irakische Ministerpräsident Mohammed Al-Sudani immer stärker unter Druck geraten war, das US-Militär auszuweisen. Washington erklärte darauf, die Präsenz im Zweistromland zu einer »Sicherheitspartnerschaft« umzugestalten. Ein kompletter Abzug sei damit nicht verbunden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Drohnenangriff auf russisches AKWvom 25.08.2025
-
Rücktritt für Gazavom 25.08.2025
-
Ringen um »Blauhelme«vom 25.08.2025
-
Aufschrei für ermordete Journalistenvom 25.08.2025
-
»Der Chef« im Auge des Sturmsvom 25.08.2025
-
Anschub für Militarismusvom 25.08.2025
-
»Beide stehen für eine liberale Marktöffnung«vom 25.08.2025
-
»Nutztierschäden sind im letzten Jahr zurückgegangen«vom 25.08.2025