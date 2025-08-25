USA: Nationalgarde auch in Chicago und New York

Washington. Nach Washington und Los Angeles will US-Präsident Donald Trump die Entsendung von Einsatzkräften des Bundes auf die demokratischen Hochburgen New York und Chicago ausweiten. Schon im September sollen Tausende Nationalgardisten in Chicago eingesetzt werden, wie die Washington Post am Sonnabend berichtete. Trump begründet sein Vorgehen mit angeblich dort grassierender Kriminalität. Der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaats Illinois, Jay Robert Pritzker, warf Trump Machtmissbrauch vor. Um Absicherung seiner Macht ging es auch im US-Bundesstaat Texas, in dem Trumps Republikaner in der Nacht auf Sonnabend (Ortszeit) einen Neuzuschnitt der Wahlkreise durchsetzten, der ihnen fünf neue Mandate sichern soll. Die Demokraten konterten allerdings, indem sie in Kalifornien eine vergleichbare »Reform« auf den Weg brachten. (AFP/jW)