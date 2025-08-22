Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 11 / Feuilleton

Erfolgreich

Michael »Bully« Herbigs »Das Kanu des Manitu« hat eine Woche nach dem Kinostart bereits die Millionenmarke geknackt. Der millionste Besucher sei in Leipzig begrüßt worden, teilte die Constantin Film in München mit. Allein in den ersten vier Tagen wurden 800.000 Tickets verkauft. Der Film ist die Fortsetzung des Überraschungserfolgs »Der Schuh des Manitu« von 2001, den in den ersten vier Tagen noch mehr Menschen ansahen – rund 950.000. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro