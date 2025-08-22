Erfolgreich

Michael »Bully« Herbigs »Das Kanu des Manitu« hat eine Woche nach dem Kinostart bereits die Millionenmarke geknackt. Der millionste Besucher sei in Leipzig begrüßt worden, teilte die Constantin Film in München mit. Allein in den ersten vier Tagen wurden 800.000 Tickets verkauft. Der Film ist die Fortsetzung des Überraschungserfolgs »Der Schuh des Manitu« von 2001, den in den ersten vier Tagen noch mehr Menschen ansahen – rund 950.000. (dpa/jW)